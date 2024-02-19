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Родителей учеников одной из минских школ накрыла волна возмущения масштабными поборами

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  • 19.02.2024, 16:43
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Родителей учеников одной из минских школ накрыла волна возмущения масштабными поборами

Странные сборы инициирует женщина из родительского комитета.

Родители учащихся школы №167 Минска возмущены поборами, которые инициирует мать из родительского комитета, пишет сайт euroradio.fm.

— Сначала собирали деньги на ручки и тетрадки, цветы и бутербродики учителям. Теперь решили купить в подарок школе снегоуборочную машину!

— В начале учебного года эта женщина в требовательном тоне написала в чат, что надо сдать до Нового года 150 рублей. Когда её спросили, на что, она ответила, что детям нужно купить для экзамена принадлежности — ручки, тетради и… «всё остальное».

«Сдайте хотя бы 50 рублей»

Деньги сдали не все родители, но и возмущаться вместе не стали. Позже одной из матерей позвонила классная и «слёзно умоляла» сдать хотя бы 50 рублей. Учительница сказала, что на носу выпускные экзамены, которые будут проходить целый день. Нужно будет купить цветы для экзаменационной комиссии, накрыть стол и — «хотя бы по шоколадке деткам».

Позже родителям объявили, что нужно сдать ещё по 70 рублей: во-первых, на какую-то экскурсию, во-вторых, нужно купить оригинальный «подарок» школе — снегоуборочную машину!

— Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно скинуться на что-то рублей по 20, отблагодарить учителей. Мы все понимаем, какие у них зарплаты. С другой стороны, когда дети болеют и что-то упускают по программе, они должны сами её навёрстывать. А ещё у нас давно тут сложилось правило, что учитель априори прав и жаловаться на него нельзя, даже когда он поступает несправедливо.

За что благодарить некоторых учителей, совершенно непонятно. За хамство и грубость? За то, что говорят, что будут из ушей вырывать беспроводные наушники, если заметят на экзаменах? Что это вообще за риторика?!

Родители не имеют права заставлять других сдавать деньги

Родители, с которыми пообщались журналисты, уверены: ни одна мать из родительского комитета не имеет права заставлять других сдавать деньги, и не понимают, почему другие беспрекословно идут на поводу чьих-то прихотей.  

В постановлении Минобразования №126 говорится, что родительским комитетам официально запрещено собирать деньги в школах и детсадах.

Даже если деньги собирает администрация школы, родители вправе отказаться. Об этом ещё в начале учебного года говорил Лукашенко, выступая на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы.

— И не надо. Отказался так отказался, обойдёмся.

Но что делать, если в родительском комитете беспредел, а учителя не реагируют? Как отстаивать свои права и при этом не стать жертвой буллинга? В конце концов, кто придумал правила писать одинаковыми ручками на экзаменах и кормить бутербродами экзаменационную комиссию? Снегоуборочная машина в подарок школе?..

Журналистка «Еврорадио» под видом обычной гражданки позвонила в управление образования Фрунзенского района, к которому относится школа №167.

— Если кто-то из родителей решил «я хочу», это не значит, что все остальные должны сброситься и покупать школе снегоуборочную машину, — реагируют в ведомстве. — Все живут по своим средствам. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Вообще, какая-то бредовая ситуация.

В отделе дошкольного, общего среднего и специального образования, куда нам посоветовали обратиться, сразу говорят, что никакого правила покупать одинаковые ручки и тетради на экзамены нет.

— Какая разница, одинаковые у них обложки или нет? Они всё равно снимаются, а на экзаменационных листах, которые раздают школьникам, проставляются государственные печати. Ни завучи, ни директоры ничего подобного не требуют.

Что касается экскурсий, то вы можете согласовать поездку с управлением по образованию и поехать. Но чтобы кто-то кого-то заставлял ехать — такого быть не должно, как и правила накрывать стол для учителей. Что значит кормить комиссию бутербродами? Это просто смешно! Я не знаю, чьи это придумки.

Скажите маме из родительского комитета: извините, нигде не написано, что мы должны собирать на это деньги. Вас никто не имеет права заставить.

В управлении образования обращают внимание: любой вопрос должен решаться всем коллективом, а не одним человеком. Есть желание подарить школе подарок? Подарите вместе с теми, кто не против. Упрекать родителей, которые не могут или не хотят сдавать на него деньги, недопустимо.

— Если родители желают помочь школе, в случае, когда работает попечительский совет, деньги собираются на расчётный счёт учреждения образования. Родительский комитет денежные вопросы решать не должен. Это нарушение. Мама, которая заставляет родителей сдавать на что-то деньги, подставляет директора школы.

В управлении по образованию Фрунзенского района пообещали связаться с администрацией школы №167 в ближайшее время, поговорить с директором и разобраться в ситуации.

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