HIMARS в действии: ССО Украины уничтожили вражескую пусковую установку дронов 1 19.02.2024, 16:53

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Видеофакт.

На Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую пусковую установку дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Как отмечается, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО Украины обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и «Ланцет».

«Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотный авиационный комплекс БпАК уничтожены», - информируют в Силах спецопераций.