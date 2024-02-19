HIMARS в действии: ССО Украины уничтожили вражескую пусковую установку дронов

HIMARS в действии: ССО Украины уничтожили вражескую пусковую установку дронов1
- 19.02.2024, 16:53
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Видеофакт.
На Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую пусковую установку дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций.
Как отмечается, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО Украины обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и «Ланцет».
«Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотный авиационный комплекс БпАК уничтожены», - информируют в Силах спецопераций.