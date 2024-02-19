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HIMARS в действии: ССО Украины уничтожили вражескую пусковую установку дронов

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  • 19.02.2024, 16:53
  • 1,910
HIMARS в действии: ССО Украины уничтожили вражескую пусковую установку дронов

Видеофакт.

На Южном направлении украинские защитники уничтожили вражескую пусковую установку дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Как отмечается, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО Украины обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и «Ланцет». 

«Операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения беспилотный авиационный комплекс БпАК уничтожены», - информируют в Силах спецопераций.

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