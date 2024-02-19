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Стало известно, как и сколько Украина готовилась к полномасштабному вторжению РФ

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  • 19.02.2024, 17:28
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Стало известно, как и сколько Украина готовилась к полномасштабному вторжению РФ
Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что сыграло решающую роль.

Еще осенью 2021 года военное командование понимало, что существует большая вероятность того, что будет полномасштабная война. Поэтому еще с осени в армии приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы встретить врага и нанести ему максимальное поражение.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью «Радио Свобода». Масштабы российского вторжения было трудно определить, но стало очевидным, что Россия как минимум планирует захватить территории Луганской и Донецкой областей.

Вооруженные силы Украины анализировали действия противника, в частности его превентивные и разведывательные мероприятия вдоль границы.

«Все признаки были, что мы встретим врага – и не только с ЛНР/ДНР, но и с территории России. Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение», – отметил Павлюк.

По его словам, командование осознавало, что соотношение сил и ресурсов не в пользу ВСУ, но альтернатив не было – Украина должна была выстоять в этом нападении.

Поэтому в течение пяти месяцев в Украине готовились к отражению полномасштабной агрессии. Еще в январе-феврале командование Сухопутных войск получало телеграммы от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые предполагали, что такой сценарий возможен.

По состоянию на февраль в армии максимально готовились к встрече врага: все позиции были усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы. Кроме того, были проведены две полномасштабные тренировки и огромное количество локальных тренировок.

«Это сыграло свою, возможно, решающую роль. В первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны были быть скопления наших войск и склады, – они прошли в пустое место», – заявил Александр Павлюк.

Ранее генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Превосходство противника достигало 1 к 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

Также командующий Сухопутными войсками высказался по поводу ситуации на фронте. Он отметил, что Силы обороны Украины нуждаются в боеприпасах, средствах ПВО и артиллерийской технике. И хотя война движется к фазе, где воюют беспилотники, без людей никакие боевые задачи не будут выполняться.

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