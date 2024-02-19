Стало известно, как и сколько Украина готовилась к полномасштабному вторжению РФ 1 19.02.2024, 17:28

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Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что сыграло решающую роль.

Еще осенью 2021 года военное командование понимало, что существует большая вероятность того, что будет полномасштабная война. Поэтому еще с осени в армии приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы встретить врага и нанести ему максимальное поражение.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью «Радио Свобода». Масштабы российского вторжения было трудно определить, но стало очевидным, что Россия как минимум планирует захватить территории Луганской и Донецкой областей.

Вооруженные силы Украины анализировали действия противника, в частности его превентивные и разведывательные мероприятия вдоль границы.

«Все признаки были, что мы встретим врага – и не только с ЛНР/ДНР, но и с территории России. Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение», – отметил Павлюк.

По его словам, командование осознавало, что соотношение сил и ресурсов не в пользу ВСУ, но альтернатив не было – Украина должна была выстоять в этом нападении.

Поэтому в течение пяти месяцев в Украине готовились к отражению полномасштабной агрессии. Еще в январе-феврале командование Сухопутных войск получало телеграммы от Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые предполагали, что такой сценарий возможен.

По состоянию на февраль в армии максимально готовились к встрече врага: все позиции были усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы. Кроме того, были проведены две полномасштабные тренировки и огромное количество локальных тренировок.

«Это сыграло свою, возможно, решающую роль. В первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны были быть скопления наших войск и склады, – они прошли в пустое место», – заявил Александр Павлюк.

Ранее генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Превосходство противника достигало 1 к 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

Также командующий Сухопутными войсками высказался по поводу ситуации на фронте. Он отметил, что Силы обороны Украины нуждаются в боеприпасах, средствах ПВО и артиллерийской технике. И хотя война движется к фазе, где воюют беспилотники, без людей никакие боевые задачи не будут выполняться.