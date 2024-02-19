«Зачем он это сделал?»: девушка пожаловалась на странное поведение таксиста 3 19.02.2024, 17:38

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Ролик набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев.

Блогерша поделилась в TikTok странной историей, которая, по ее словам, произошла с ней при заказе такси. Ее ролик за короткое время набрал более миллиона просмотров, почти 30 тыс. лайков и тысячи комментариев, пишет telegraf.news. Пользователи поделились похожими ситуациями, откликнулись даже таксисты. Что произошло?

«Что за новый прикол у таксистов? Я не знаю, может, он не новый, но со мной это произошло впервые», — начала свой рассказ девушка.

По ее словам, она вызвала такси и, увидев по номеру, что заказанный автомобиль подъехал, подошла к нему.

«И как только я подхожу, водитель просто берет, дает по газу и уезжает. Я еще немного за ним пошла. Думаю, ну, может не в том месте стал, может, как-то неудобно. Но нет — чувак просто берет и уезжает», — заявила блогерша.

Девушка утверждает, что, открыв приложение, она увидела три сообщения от водителя, о том, что «она чокнутая» (скриншоты не показала).

«После этого отменил заказ. Что это было? Я просто не понимаю, зачем таксист это сделал», — спросила она у пользователей.

Закончилось, по ее словам, тем что поддержка дала ей промокод на 50 рублей. При этом поездка стоила бы 13 рублей.

В комментариях под роликом многие поделились подобными ситуациями.

«Месяц назад было такое, что только подошла к такси и потянула ручку, как он дал по газам! Но я позвонила в поддержку Убера и мне вернули деньги и обещания, что забанят его и не дадут больше заказов», — написала одна пользовательница.

«Тоже была ситуация 1/1. Я в таком шоке была. Сразу написала в поддержку, дала ещё промокод. Так водитель затирал, мол, отмени заказ», — сообщила еще одна.

«Может, это бывший?», — пошутили некоторые.

Другие возмутились поведением водителя: «Какие таксисты стали нежные. Точка конечная им не нравится. А давайте все будут выполнять так свою работу? Врачи не будут лечить тех, кто им не нравится. Учитель не будет учить тех, кто им н нравится. И так далее».

К слову, отозвалась девушка, которая утверждает, что работает диспетчером в Яндекс Такси: «Скажу, что таких обращений достаточно много и сама попала в такую ситуацию. Не знаю, что это)».

А кто-то объяснил, что «в Яндекс такси убрали информацию для таксистов о стоимости поездки, как только они подъехали, они узнали, сколько стоит и и типа иногда им легче отменить, чем за 100 рублей катать вас час». И было несколько подобных комментариев от разных людей.

Под роликом написали и люди, назвавшиеся таксистами:

«Я так делал! Да потому что там 100% был заказ на 3 рубля, а ехать минут 15-20. Если водитель так делает что-то важное, он считает, что ему это невыгодно», — объяснил один из них.

«Мы не видим точку Б, мы начинаем ее видеть только тогда, когда нажимаем кнопку «на месте». И если нас не устраивает точка Б, то мы отвернуться [видимо, имелось в виду «отменяем заказ»] прямо перед пассажиром», — отметил второй.

Хотя самый популярный комментарий: «Меня больше прикалывает, когда машина ещё не приехала, ожидание уже стоит». Кстати, на это у таксистов есть четкий ответ.

Почему таксисты ставят ожидание, не подъехав к точке?

Таксист Данил, которые работает в Полоцке и ведет про это TikTok, ранее объяснял, почему он и его коллеги могут включить режим ожидания, немного не доехав до точки.

«Делается это для того, чтобы оповестить немного раньше пассажира о том, что уже можно выходить. Потому что 80% заказов — это ты приезжаешь на адрес — и людей нет, они еще дома», — рассказал он.

Водитель также показал, что происходит в этот момент в приложении.