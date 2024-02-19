БелЖД дала парадоксальный ответ, почему английский язык исчез с главного вокзала страны 3 19.02.2024, 18:04

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Ранее Белорусская железная дорога утверждала иное.

В середине января Минский железнодорожный вокзал избавился от английского языка на информационных табло с помощью изоленты. Таким способом исправили все электронные табло в обоих подземных переходах под путями, а также на самих платформах с поездами. На десятках табло не осталось ни одного слова по-английски, пишет nashaniva.com.

Тогда начальник железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» Александр Дрожжа путано объяснил это сложностями в замене табло, на которых якобы были допущены ошибки при изготовлении:

«Замена последних [табло] в настоящее время невозможна по технологическим причинам, связанным с низкой температурой наружного воздуха. В связи с этим принято временное решение по заклеиванию информации на таких табло. После установления положительной температуры наружного воздуха конструкции будут заменены».

Белорусы решили уточнить, а как же теперь ориентироваться иностранцам, прибывающим в Беларусь, в том числе из западных стран по безвизу, и не знающим ни белорусского, ни русского языков.

Белорусская железная дорога за подписью заместителя начальника Андрея Якобсона дала парадоксальный ответ:

«Железнодорожный вокзал не является туристической достопримечательностью и использование иностранных языков для информирования граждан на указанном объекте не обязательно».

Вместо этого иностранцам предлагают ориентироваться с помощью технических средств (информационных табло), на которых нет иностранных языков, пиктограмм, информационных схем, мобильных устройств с соответствующим приложением или обращаться в контакт-центр и к персоналу вокзала, который также может не знать никаких языков, так как «не обязательно».

Избавиться от латиницы на указателях и информационных стендах правительству поручил Александр Лукашенко в сентябре 2023 года. Он потребовал использовать только государственные языки. Через несколько дней глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что таблички в городе заменят.

С одной стороны белорусские власти, как и любые другие, очень заинтересованы в иностранных туристах, которые бы привезли и потратили здесь свои деньги. Даже во время, когда отношения с западными соседями носят откровенно враждебный характер, для граждан этих стран сохраняется безвизовый въезд в Беларусь. С другой стороны, белорусский режим делает все, чтобы отпугнуть своими нравами и странностями всех, кто хотел бы приехать в страну.

То, что в Беларуси даже вокзалы, которые всегда являются местом наивысшей концентрации иностранных туристов, признаются «не туристическими» — нонсенс для всего мира.