закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД дала парадоксальный ответ, почему английский язык исчез с главного вокзала страны

3
  • 19.02.2024, 18:04
  • 1,828
БелЖД дала парадоксальный ответ, почему английский язык исчез с главного вокзала страны

Ранее Белорусская железная дорога утверждала иное.

В середине января Минский железнодорожный вокзал избавился от английского языка на информационных табло с помощью изоленты. Таким способом исправили все электронные табло в обоих подземных переходах под путями, а также на самих платформах с поездами. На десятках табло не осталось ни одного слова по-английски, пишет nashaniva.com.

Тогда начальник железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» Александр Дрожжа путано объяснил это сложностями в замене табло, на которых якобы были допущены ошибки при изготовлении:

«Замена последних [табло] в настоящее время невозможна по технологическим причинам, связанным с низкой температурой наружного воздуха. В связи с этим принято временное решение по заклеиванию информации на таких табло. После установления положительной температуры наружного воздуха конструкции будут заменены».

Белорусы решили уточнить, а как же теперь ориентироваться иностранцам, прибывающим в Беларусь, в том числе из западных стран по безвизу, и не знающим ни белорусского, ни русского языков.

Белорусская железная дорога за подписью заместителя начальника Андрея Якобсона дала парадоксальный ответ:

«Железнодорожный вокзал не является туристической достопримечательностью и использование иностранных языков для информирования граждан на указанном объекте не обязательно».

Вместо этого иностранцам предлагают ориентироваться с помощью технических средств (информационных табло), на которых нет иностранных языков, пиктограмм, информационных схем, мобильных устройств с соответствующим приложением или обращаться в контакт-центр и к персоналу вокзала, который также может не знать никаких языков, так как «не обязательно».

Избавиться от латиницы на указателях и информационных стендах правительству поручил Александр Лукашенко в сентябре 2023 года. Он потребовал использовать только государственные языки. Через несколько дней глава Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что таблички в городе заменят.

С одной стороны белорусские власти, как и любые другие, очень заинтересованы в иностранных туристах, которые бы привезли и потратили здесь свои деньги. Даже во время, когда отношения с западными соседями носят откровенно враждебный характер, для граждан этих стран сохраняется безвизовый въезд в Беларусь. С другой стороны, белорусский режим делает все, чтобы отпугнуть своими нравами и странностями всех, кто хотел бы приехать в страну.

То, что в Беларуси даже вокзалы, которые всегда являются местом наивысшей концентрации иностранных туристов, признаются «не туристическими» — нонсенс для всего мира. 

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко