Томас Тейнер: На счету ЗРК Patriot в Украине уже 18 самолетов РФ 19.02.2024, 18:15

Итальянский военный эксперт прокомментировал массовое сбивание российских самолетов на фронте.

На счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов, сообщил итальянский военный эксперт Томас Тейнер, комментируя уничтожение еще двух бортов 19 февраля.

«Вновь отработала подаренная Германией батарея Patriot. Командир батареи сказал, что им нравятся пусковые установки, установленные на тягачах, поскольку они позволяют активно двигаться, стрелять и исчезать, когда ракеты попадают в российские самолеты», - отметил эксперт.

По его информации, речь идет о следующих пораженных бортах:

Ми-8 - 3;

Су-24 - 1;

Су-34 - 9;

Су-35 - 3;

А-50 - 1;

Ил-22М - 1 (поврежден).