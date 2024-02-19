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В Беларуси стало на четыре генерал-майора больше

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  • 19.02.2024, 18:40
  • 2,246
В Беларуси стало на четыре генерал-майора больше

Что о них известно.

19 февраля Александр Лукашенко подписал приказы о присвоении специального и воинских званий. В Беларуси стало на четыре генерал-майора больше. Один из них с конца 2023 года находится под санкциями ЕС и Швейцарии, второй – в 2022 году стрелял в Минске в подростка, но это не повлияло на его карьерный рост, пишет belsat.eu.

Звание генерал-майора присвоено:

– полковнику Владимиру Белому. До марта 2023 года являлся начальником факультета Генштаба Вооруженных сил – заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь, 30 марта 2023 года был назначен на должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил;

– полковнику Сергею Лагодюку, который является заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РБ – начальником оперативного управления;

– полковнику Валерию Ревенко, начальнику Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси, уроженцу Красноярского края РСФСР, который начинал свою карьеру в российской армии. Его фамилия внесена в 12-й пакет Евросоюза в связи с тем, что он как руководитель Департамента международного военного сотрудничества оказывает материальную поддержку правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Кроме того, специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Андрею Паршину, работавшему в системе МВД и занимавшему различные должности. В том числе с 2021 по 2022 год он руководил ГУБОПиК, позже был назначен руководителем Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД.

Паршин известен тем, что в июне 2022 года в ЖК «Каскад» попытался разогнать группу детей и подростков возле своего подъезда (самому младшему в компании было 11 лет), но получил отпор от 16-летнего парня – тот заявил, что «они живут в свободной стране, и вольны выбирать лавочки». В ответ на дерзкий тон, по утверждению свидетеля, Паршин ударил подростка – в лицо, по шее. Но парень ударил в ответ, и Паршин оказался на земле. Поднявшись, он достал оружие и выстрелил подростку в ногу. Против парня завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

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