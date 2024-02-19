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Оккупантам не спрятаться: защитники Украины показали, как уничтожают врага

  • 19.02.2024, 18:52
Оккупантам не спрятаться: защитники Украины показали, как уничтожают врага

Под «разнос» попали боевые бронированные машины, грузовики и живая сила противника.

Украинские защитники показали, как уничтожают технику противника на украинской земле. На этот раз под «разнос» попали боевые бронированные машины, грузовики и живая сила противника.

На кадрах показана работа пилотов РУБпАК 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео опубликовали Военно-морские силы ВС Украины.

На кадрах ролика видно, как украинские военные наносят мощные удары с помощью БПЛА, поражая личный состав оккупантов.

Также защитники Украины ювелирно отработали по вражеской бронетехнике и грузовикам с БК.

«Вражеская бронетехника, грузовики, живая сила – незабываемая встреча с «птичками» пилотов РУБпАК николаевских морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского гарантирована», – говорится в сообщении.

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