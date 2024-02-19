ВСУ остановили российское наступление на Запорожском направлении

ВСУ остановили российское наступление на Запорожском направлении1
- 19.02.2024, 19:15
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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады совместно с другими подразделениями Сил Обороны на Запорожском направлении остановили вражеское наступление.
Об этом сегодня сообщили в Оперативном командовании «Захід».
«Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия армии РФ — неудачны. Личный состав бежит. Техника уничтожена», - говорится в сообщении.