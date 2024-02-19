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Россия стремительно теряет связи с ведущими странами мира

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  • 19.02.2024, 19:26
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Россия стремительно теряет связи с ведущими странами мира

Поставки в РФ товаров из развитых стран рухнули на «дно» за два десятилетия.

Став мировым рекордсменов по числу введенных санкций, Россия стремительно теряет связи с ведущими странами мира, которые десятилетиями снабжали экономику технологиями, оборудованием и hi-tech-товарами.

В 2023 года импорт в Россию из стран G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады — сократился до минимума по крайней мере с первой половины 2000х, следует из статистики Института международных финансов (IIF).

Согласно данным IIF, ежемесячно страны «Большой семерки», на которые, по данным МВФ, приходится 26% мирового ВВП, поставляли в РФ товаров на сумму меньше $2 млрд. По сравнению с довоенными уровнями импорт из развитых стран схлопунлся в 2,5 раза: в 2017-19 гг. это было около $5 млрд в месяц. До аннексии Крыма поставки из стран G7 превышали $8 млрд ежемесячно, а рекорд был установлен в первой половине 2008 года — более $10 млрд в месяц.

Отрезанная санкциями от западных товаров, российская экономика встала на пусть ускороенной «китаизации». Импорт из КНР, по данным IIF, в конце 2023 года превысил $10 млрд в месяц и по сравнению с довоенными уровнями подскочил на 150%. По итогам года на китайские товары пришлось около 40% всех импортных поставок в Россию.

Закупать западные товары российской экономике становится постепенно не на что. Из $425 млрд экспортных доходов за прошлый год, лишь четверть, по данным ЦБ РФ на декабрь, пришлось на основные мировые валюты — доллар и евро. Их приток в Россию мог снизиться до $105 млрд — уровня экспортной выручки 2002 года.

Три четверти экспорта, по данным ЦБ, Россия осуществляет либо за «дружественные валюты», либо по схеме «в рублях», которая представляет из себя де-факто бартерную торговлю.

Совокупный объем импорта в Россию по итогам прошлого года вернулся фактически на довоенные уровни — $285 млрд, по оценке Федеральной таможенной службы. Ввоз машин, оборудования и транспортных средств и вырос на 24%, до $145,8 млрд, одежды и обуви — на 21%, до $19,1 млрд, продовольственных товаров — сократился на 2%, до $35,1 млрд.

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