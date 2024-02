Известная белорусская теннисистка Лидия Морозова открывает кафе в Варшаве 19.02.2024, 19:58

Лидия Морозова на турнире Transylvania Open, в Клуж-Напоке, Румыния, 5 февраля 2024 года. Фото: Reuters

Обещают кормить завтраком целый день.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова стала одной из основательниц кафе, которое называется Just Like You. Завтра, 20 февраля, в Варшаве состоится официальное открытие заведения, сообщила спортсменка в своем Instagram.

Концепция заведения — завтрак в течение всего дня и фирменный кофе. Пару дней кафе работало в тестовом режиме. А завтра, 20 февраля, будет официальное открытие.

Адрес Just Like you — улица Lucka 2/4/6. Работать будут с 7.30 до 22.00 без выходных.

Лидия Морозова — известная белорусская теннисистка, специалистка по выступлениям в парном разряде. В рейтинге WTA 31-летняя минчанка, которая продолжает карьеру, занимает в паре 72-е место. На ее счету четыре титула. Еще пять раз Морозова была финалисткой турниров. В 2018-м она занимала в рейтинге 37-ю позицию — наивысшую в карьере.

Выступала Лидия и за сборную Беларуси. Например, она была в составе команды в 2017 году, когда белоруски добрались до финала Кубка Федерации (сегодня турнир называется Кубок Билли Джин Кинг), но уступили американкам.