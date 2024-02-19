Во вторник в Беларуси ожидается до +7 градусов 19.02.2024, 20:06

На большей части территории пройдут осадки.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 20 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью местами по западу сильный снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. По северу во многих районах, на остальной территории местами на дорогах образуется гололедица.

Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 9 градусов по северо-востоку до плюс 3 градусов по юго-западу. Днем ожидается минус 2 — плюс 4 градуса, а в юго-западных районах — плюс 5-7 градусов.