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Во вторник в Беларуси ожидается до +7 градусов

  • 19.02.2024, 20:06
Во вторник в Беларуси ожидается до +7 градусов

На большей части территории пройдут осадки.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 20 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью местами по западу сильный снег. В отдельных районах слабые туман и гололед. По северу во многих районах, на остальной территории местами на дорогах образуется гололедица.

Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 9 градусов по северо-востоку до плюс 3 градусов по юго-западу. Днем ожидается минус 2 — плюс 4 градуса, а в юго-западных районах — плюс 5-7 градусов.

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