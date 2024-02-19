Крупнейшие банки Европы вышли на исторический рекорд прибыли в 2023 году 4 19.02.2024, 20:31

103 млрд евро чистой прибыли.

20 крупнейших банков Европы по размеру активов получили 103 млрд евро чистой прибыли в 2023 году и это исторический рекорд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

Три четверти банков из топ-20 зафиксировали индивидуальную историческую прибыль.

Увеличение прибыли связано с ростом процентных ставок.

Высокая прибыль положительно отразилась на стоимости акций крупнейших банков – за год они подорожали на 20%.

В текущем году банкам удастся сохранить динамику наращивания прибыли, несмотря на ожидаемое сокращение базовых процентных ставок центробанками европейских стран, считают в агентстве.

Комиссионные доходы станут основным драйвером роста прибыли.

В расчеты Bloomberg не вошла швейцарская UBS Group AG, чья прибыль в прошлом году выросла до $29 млрд в результате приобретения Credit Suisse.

В 2022 году чистая прибыль крупнейших европейских банков составила 78 млрд евро.