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«Беларуськалий» массово выставляет претензии к качеству поставок

  • 19.02.2024, 20:41
«Беларуськалий» массово выставляет претензии к качеству поставок

Предприятие требует через суд миллионы рублей.

«Беларуськалий» раз за разом возвращается в суд с исками к контрагентам по качеству поставки товаров и услуг. Однако часто суд встает на сторону ответчиков, а не калийного гиганта. Производитель удобрений также требует через суды миллионы рублей от других фирм, пишет «Зеркало».

«Некачественные» услуги и товары

В феврале — апреле пройдет десять заседаний по иску «Беларуськалия» к контрагентам по искам, которые касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам. Это следует из расписания на сайте Верховного суда. Среди ответчиков — российские «Агрегатный завод» и «Аконит», а также белорусские «Желдорпоставка», «Завод горного машиностроения», «Стройтрест № 3».

В феврале по аналогичному делу прошло заседание по иску калийного гиганта против фирмы «КИТ подъем». В чем именно была претензия, не раскрывается, однако суд отказал в удовлетворении иска. То же касается иска, рассмотренного в январе против «Желдорпоставка» (калийная компания будет обжаловать решение).

Этим же в конце прошлого года заканчивались иски против «Кранового завода» и «Хандара». Во всех случаях с ответчиков взыскивали только расходы по оплате госпошлины за судебные разбирательства, но оставляли без удовлетворения суть претензий от калийной компании.

Другой результат оказался в деле, которое рассмотрели 31 октября в Экономическом суде Минской области. Тогда судья полностью удовлетворил иск калийной компании. Суд постановил взыскать с немецкого поставщика промышленного оборудования TLT-Turbo GmbH в пользу «Беларуськалия» более 6 млн евро штрафа (почти 21 млн рублей по курсу Нацбанка на 19 февраля), а также почти 209 тысяч рублей государственной пошлины в бюджет.

Тогда же производитель калийных удобрений судился с украинским «Банком Кредит Днепр». По делу о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, текущего банковского счета суд постановил взыскать с финансового учреждения более 73 тысяч евро (около 254 тысяч рублей) «неосновательного обогащения».

Напомним, ранее стало известно, что «Беларуськалий» пытается через суд взыскать с Литвы 1 млрд евро.

В 2023 году «Беларуськалий» подавал иск к Министерству антимонопольного регулирования и торговли.

Долги на миллионы рублей

В январе и феврале этого года «Беларуськалий» через суд требовал возврата долгов от двух солигорских сельхозпредприятий — «Виктория-Агро» и «Сковшин». В первом случае долг составлял 6,4 тысячи рублей, а во втором — почти 12 тысяч.

Это довольно маленькие суммы по сравнению с долгом, который фирма пыталась вернуть в декабре прошлого года. Тогда калийная компания пошла в суд, чтобы получить положенные ей более 2,1 млн рублей от «Гомельоблагросервиса».

Есть довольно крупная задолженность и у самого «Беларуськалия». Так, Могилевское отделение Белорусской железной дороги в декабре прошлого года через суд добивалось от него выплаты на сумму более 1,2 млн рублей.

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