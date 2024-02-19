закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС: Мы полны решимости мобилизовать все инструменты для поддержки стремления белорусов к миру и демократии

10
  • 19.02.2024, 20:50
  • 3,420
ЕС: Мы полны решимости мобилизовать все инструменты для поддержки стремления белорусов к миру и демократии
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ

ЕС сделал новое заявление по Беларуси.

ЕС по-прежнему поддерживает стремление белорусов к свободе и демократии, осуждает режим Лукашенко за репрессии и готов ввести против него новые санкции. В случае же перехода Беларуси к демократии Брюссель готов выделить Минску финансовую помощь в 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по Беларуси 19 февраля.

Совет ЕС подтвердил свою «непоколебимую поддержку стремления белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной и процветающей Европы».

В документе приведена цитата верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «Беларусь по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС»:

«Мы осуждаем продолжающееся бессмысленное нарушение прав человека режимом Лукашенко и беспрецедентный уровень репрессий в преддверии предстоящих выборов. Виновные будут привлечены к ответственности. Мы солидарны с белорусским народом и по-прежнему полны решимости мобилизовать все инструменты для поддержки его стремления к миру и демократии», — заявил политик.

Совет ЕС выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека и действиями властей, затрагивающими национальную идентичность Беларуси, осудил репрессии, запугивание и поддержку режимом войны в Украине, призвал Минск соблюдать свои международные обязательства.

«ЕС ввел целевые санкции против режима Лукашенко и готов принять дальнейшие ограничительные и целенаправленные меры, если белорусские власти продолжат свои действия», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС выразили «решительную поддержку белорусскому гражданскому обществу» и приветствовали создание Консультативной группы ЕС с участием белорусских демократических сил и гражданского общества.

Вместе с тем там повторили обещание предоставить Беларуси 3 миллиарда евро после перехода к демократии «посредством комплексного плана экономической поддержки, целью которого является повышение устойчивости и продвижение демократических реформ, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни людей».

«Будущая демократическая Беларусь займет место в европейской семье», — заявили в Совете ЕС.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко