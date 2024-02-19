ЕС: Мы полны решимости мобилизовать все инструменты для поддержки стремления белорусов к миру и демократии 10 19.02.2024, 20:50

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ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ

ЕС сделал новое заявление по Беларуси.

ЕС по-прежнему поддерживает стремление белорусов к свободе и демократии, осуждает режим Лукашенко за репрессии и готов ввести против него новые санкции. В случае же перехода Беларуси к демократии Брюссель готов выделить Минску финансовую помощь в 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по Беларуси 19 февраля.

Совет ЕС подтвердил свою «непоколебимую поддержку стремления белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной и процветающей Европы».

В документе приведена цитата верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «Беларусь по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС»:

«Мы осуждаем продолжающееся бессмысленное нарушение прав человека режимом Лукашенко и беспрецедентный уровень репрессий в преддверии предстоящих выборов. Виновные будут привлечены к ответственности. Мы солидарны с белорусским народом и по-прежнему полны решимости мобилизовать все инструменты для поддержки его стремления к миру и демократии», — заявил политик.

Совет ЕС выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека и действиями властей, затрагивающими национальную идентичность Беларуси, осудил репрессии, запугивание и поддержку режимом войны в Украине, призвал Минск соблюдать свои международные обязательства.

«ЕС ввел целевые санкции против режима Лукашенко и готов принять дальнейшие ограничительные и целенаправленные меры, если белорусские власти продолжат свои действия», — говорится в заявлении.

В Совете ЕС выразили «решительную поддержку белорусскому гражданскому обществу» и приветствовали создание Консультативной группы ЕС с участием белорусских демократических сил и гражданского общества.

Вместе с тем там повторили обещание предоставить Беларуси 3 миллиарда евро после перехода к демократии «посредством комплексного плана экономической поддержки, целью которого является повышение устойчивости и продвижение демократических реформ, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни людей».

«Будущая демократическая Беларусь займет место в европейской семье», — заявили в Совете ЕС.