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В Добруше задержали местную чиновницу

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  • 19.02.2024, 21:05
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В Добруше задержали местную чиновницу

В чем ее обвиняют.

«Гомельскай вясне» стало известно о задержании Кристины Ромашко — государственного инспектора Добрушского районного отдела по внутреннему карантину растений государственного учреждения «Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

15 февраля в суде Добрушского района судья Алина Кошкина рассматривала заведенное на Кристину Ромашко административное дело.

На чиновницу было наложено административное взыскание по части 2 статьи 19.11 (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информации) КоАП РБ.

Какой именно приговор вынесла Алина Кошкина, выясняется.

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