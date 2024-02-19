В Добруше задержали местную чиновницу

В Добруше задержали местную чиновницу1
- 19.02.2024, 21:05
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В чем ее обвиняют.
«Гомельскай вясне» стало известно о задержании Кристины Ромашко — государственного инспектора Добрушского районного отдела по внутреннему карантину растений государственного учреждения «Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
15 февраля в суде Добрушского района судья Алина Кошкина рассматривала заведенное на Кристину Ромашко административное дело.
На чиновницу было наложено административное взыскание по части 2 статьи 19.11 (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информации) КоАП РБ.
Какой именно приговор вынесла Алина Кошкина, выясняется.