Ректор регионального вуза пожаловался на Минск, который «засасывает» лучших выпускников 19.02.2024, 21:47

Те получают диплом и на малую родину не возвращаются.

Столичные вузы вытягивают из регионов лучших выпускников. Те получают диплом и на малую родину не возвращаются. На проблему в эфире СТВ обратил внимание ректор Барановичского госуниверситета Александр Унсович.

Спикер подчеркнул, что кадры, которые поступают в региональные учебные заведения, остаются, а вот у выпускников, которые отправляют документы в столицу, отмечается другая тенденция.

— Если выпускник уходит из региона в ведущий вуз страны, то я не думаю, что мы получим его после окончания университета, — сказал Унсович.

— То есть Минск засасывает и все? — уточнил пропагандист Кирилл Казаков.

— Сегодня есть такая проблема. Все-таки это столица. Для молодежи это и привлекательно, и сегодня престиж ведущих вузов страны понятен, — отметил ректор БарГУ.