Путин присвоил звание генерала следователю по делу об убийстве Политковской 2 19.02.2024, 21:54

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Фото: kremlin.ru

Заказчик убийства журналистки не установлен до сих пор.

Сотруднику Следственного комитета Владимиру Шараеву присвоено звание генерал-майора юстиции, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале правовой информации.

Источник, близкий к СК, сообщил РБК, что следователь по особо важным делам Владимир Шараев вел дело об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова. Он стал расследовать их в 2015 году, после ухода на пенсию прошлого следователя Петроса Гарибяна.

Политковскую, работавшую в «Новой газете», убили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома в центре Москвы. В 2014 году пожизненные сроки получили организатор преступления Лом-Али Гайтукаев (умер в колонии в 2017 году) и один из исполнителей, его племянник Рустам Махмудов (он несколько раз выстрелил в Политковскую). Остальные исполнители — еще два племянника Гайтукаева Джабраил и Ибрагим и экс-сотрудник УБОП Хаджикурбанов — получили соответственно 14, 12 и 20 лет тюрьмы. Также по делу проходил бывший сотрудник столичного ГУВД, подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, он был соучастниковми главным свидетелем по делу, в 2012-м его приговорили к 11 годам колонии. Заказчик преступления не найден. Хаждикурбанова в прошлом году помиловали.

Хлебникова, первого главного редактора российского Forbes, расстреляли 9 июля 2004 года, когда тот выходил из редакции журнала. Следствие считало, что к убийству причастны уроженцы Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие, а заказчиком выступал полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, о котором Хлебников написал книгу «Разговор со зверем». Приговоров по делу вынесено не было.