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От Полины Шарендо-Панасюк уже 42 дня нет вестей

  • 19.02.2024, 22:16
От Полины Шарендо-Панасюк уже 42 дня нет вестей
Полина Шарендо-Панасюк

К политзаключенной не пускают адвоката.

О политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк не было вестей уже 42 дня. Все это время к ней не подпускали адвоката. Об этом «Радыё Рацыя» сообщил ее муж Андрей Шарендо.

- Точно так же режим действует и в отношении других политзаключенных. С Николаем Статкевичем нет связи уже больше года. Эта ситуация, конечно, заставляет родственников нервничать. Если мы больше месяца не знаем, что с Полиной, то понятно, что с ней происходит что-то неладное. Мы видим усиление давления, к сожалению, в случае с Алексеем Навальным, его убил путинский режим. В мыслях переживание за жизнь своих родственников, за жизнь политзаключенных.

Андрей Шарендо уверен, что только пристальное внимание общественности и международное давление могут спасти белорусских политзаключенных и способствовать их освобождению.

Напомним, что политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк находится в колонии № 24 Заречи для женщин-рецидивистов.

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