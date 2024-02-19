ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу оккупантов
- 19.02.2024, 22:20
Видео.
Силы обороны Украины на Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Оперативное командование «Запад».
«Пошли пленные на юге», - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на украинских позициях.
«Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильная», - добавили военные.