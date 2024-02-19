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ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу оккупантов

  • 19.02.2024, 22:20
ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен группу оккупантов
Архивное фото

Видео.

Силы обороны Украины на Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Оперативное командование «Запад».

«Пошли пленные на юге», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении и закрепиться на украинских позициях.

«Враг попадает в плен. Умирает. Убегает. Оборона стабильная», - добавили военные.

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