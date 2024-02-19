Япония предоставит Украине $12 млрд помощи 1 19.02.2024, 22:39

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Об этом сообщил премьер Украины.

Украина получит от Японии помощь более чем на $12 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после встречи со своим японским коллегой Фумио Кишида в Токио 19 февраля.

«Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализуемый объем», - написал он, не уточнив, за какое время будут выделены эти деньги.

По его словам, на переговорах сегодня обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: либерализация визового режима, активизация торговли, продолжение санкционного давления на Россию.

«Договорились об открытии переговоров по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. Наша цель — дать инвесторам надежную правовую защиту и гарантии», - добавил Шмыгаль.