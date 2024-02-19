Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины 19.02.2024, 23:12

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Прага призывает союзников к гибкости, чтобы их быстро выкупить.

Чехия нашла 800 тыс. снарядов на мировом рынке и призывает союзников предоставить финансовые ресурсы для их скорейшего приобретения. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Политик подчеркнул, что Украине срочно нужны боеприпасы.

«Стоит воспринимать это как призыв к международному сообществу, к европейским странам быть очень эффективными и гибкими в поиске способа закупки этих боеприпасов, которые Украине срочно необходимы для защиты от России», – сказал министр.

Он отметил, что имеет в виду все европейские страны, а не только государства Евросоюза. По его словам, нужно искать «наиболее эффективный способ приобретения этих боеприпасов».