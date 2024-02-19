закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины

  • 19.02.2024, 23:12
  • 1,086
Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины

Прага призывает союзников к гибкости, чтобы их быстро выкупить.

Чехия нашла 800 тыс. снарядов на мировом рынке и призывает союзников предоставить финансовые ресурсы для их скорейшего приобретения. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Политик подчеркнул, что Украине срочно нужны боеприпасы.

«Стоит воспринимать это как призыв к международному сообществу, к европейским странам быть очень эффективными и гибкими в поиске способа закупки этих боеприпасов, которые Украине срочно необходимы для защиты от России», – сказал министр.

Он отметил, что имеет в виду все европейские страны, а не только государства Евросоюза. По его словам, нужно искать «наиболее эффективный способ приобретения этих боеприпасов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко