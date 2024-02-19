В Гродно на продажу выставили необычную «бесконтактную» гостиницу 19.02.2024, 23:55

Фото: NewGrodno.by

Процессы бронирования, заселения и оплаты полностью автоматизированы.

В историческом центре Гродно на продажу выставили практически новую гостиницу. Этот отель на улице Урицкого открылся лишь в 2021 году на месте снесенной раньше постройки. Интересно в гостинице то, что она «бесконтактная»: процессы бронирования, заселения и оплаты здесь полностью автоматизированы. На объявление о продаже обратило внимание NewGrodno.by.

Фото: NewGrodno.by

Внутри гостиницы 11 номеров с индивидуальным дизайном. Имеется автономная система отопления.

Фото: «Куфар»

Рядом расположены зарядные станции для электромобилей. «Замечательное расположение, высокий рейтинг, сложившаяся клиентура, современная система управления гарантируют собственнику стабильный доход», — говорится в объявлении.

Фото: «Куфар»

Фото: «Куфар»

Фото: «Куфар»

Но главная фишка отеля в другом — здесь практически нет персонала. Бронирование номера, оплата и заселения проходят в автоматическом режиме: клиенту высылают специальный код, который позволяет попасть в здание и в номер.

Фото: «Куфар»

Фото: «Куфар»

Стать собственником гостиницы можно за 1,1 миллиона евро (около 3,9 миллиона рублей в эквиваленте). Причина продажи не называется.