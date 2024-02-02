«Феррари» объявила о громком переходе звезды Формулы-1 Хэмилтона 2.02.2024, 0:59

Льюис Хэмилтон

Фото: Getty Images

Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1.

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила о переходе звезды соревнований Льюиса Хэмилтона.

Сообщается, что британский гонщик присоединится к «Скудерии» из команды «Мерседес» в 2025 году.

«Феррари» рада сообщить, что Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году по многолетнему контракту», — говорится в сообщении «Феррари».

Напомним, 39-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В «Мерседес» британец перешел из «Макларена» в 2013 году.

Хэмилтон является единственным гонщиком, который одержал больше ста побед на этапах Гран-при.

Ему также принадлежат рекорды по количеству поулов и подиумов. Кроме того, в активе пилота десятки индивидуальных наград от английских и мировых спортивных организаций и изданий.