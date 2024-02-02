Новым премьером Грузии будет Ираклий Кобахидзе 2.02.2024, 2:07

Ираклий Кобахидзе

Перемен в политике от него не ждут.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе представлен в качестве следующего премьер-министра Грузии. Кобахидзе, одна из ключевых фигур в правящей партии, меняется местами со своим предшественником на должности премьера Ираклием Гарибашвили, который стал новым председателем «Грузинской мечты», сообщает ВВС.

О кадровых решениях, которые в правящей партии называют историческими, а в оппозиции фасадными, было объявлено на съезде «Грузинской мечты» 1 февраля.

Внеочередной съезд правящей партии открылся под звуки гимна Грузии. Основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей обвиняют в единоличном и неформальном управлении страной, стоял рядом с будущим и уже бывшим премьерами. Именно он, согласно измененному уставу партии, представил кандидата в премьер-министры политсовету партии.

Ираклий Кобахидзе свое обращение в ранге кандидата в премьеры начал с благодарности и похвалы Иванишвили. Он назвал Иванишвили примером того, как нужно служить стране.

«В предыдущие годы каждый член команды внес свой вклад в продвижение нашей страны, но необходимо сказать — то, что в Грузии сегодня демократия, мир, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, в первую очередь, — заслуга Иванишвили», — заявил Кобахидзе.

45-летний Кобахидзе станет седьмым премьером «Грузинской мечты», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили назначался на эту должность дважды.

Перестановки в правящей команде последовали через месяц после возвращения в политику Иванишвили, который стал почетным председателем правящей партии 30 декабря.

В тот же день были внесены изменения в устав партии, по которым именно он, почетный председатель партии, представляет кандидатуру в премьеры на одобрение политсовету.