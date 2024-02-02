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Около половины американцев не знают, в чем обвиняют Трампа

  • 2.02.2024, 3:33
Около половины американцев не знают, в чем обвиняют Трампа
Дональд Трамп

Опрос.

Более половины американских избирателей утверждают, что если бы бывшего президента Трампа осудили за «серьезное преступление», это было бы «справедливым результатом». Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса Yahoo News/YouGov, пишет The Hill.

Такого мнения придерживаются 51% респондентов, 38% считают, что такой приговор был бы несправедливым и они воспринимают его как политическое давление.

Более половины — 53%, уверены, что если Трампа осудят за такое преступление, ему нельзя позволять снова быть президентом по сравнению с 37%, имеющими противоположную точку зрения.

Опрос выявил значительный партийный раскол среди республиканцев и сторонников республиканцев. 72% опрошенных считают, что любое осуждение будет являться «несправедливым результатом и политической расправой».

Чуть меньше – 68% – уверены, что Трампу следует позволить быть президентом, даже если его признают виновным в преступлении.

Примечательно, что значительная часть респондентов не была осведомлена о преступлениях, по которым Трампу предъявлены обвинения.

Когда их попросили указать, в каких преступлениях, по их мнению, обвиняют Трампа, 58% ответили, что обвинения касаются того, что он якобы «забрал секретные документы из Белого дома и препятствовал попыткам их вернуть».

С обвинениями Трампа в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов 2020 года знакомы лишь около половины принявших участие в опросе американцев.

Опрос YouGov проводился 25-29 января среди 1594 взрослых. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

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