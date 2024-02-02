Около половины американцев не знают, в чем обвиняют Трампа 2.02.2024, 3:33

Дональд Трамп

Опрос.

Более половины американских избирателей утверждают, что если бы бывшего президента Трампа осудили за «серьезное преступление», это было бы «справедливым результатом». Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса Yahoo News/YouGov, пишет The Hill.

Такого мнения придерживаются 51% респондентов, 38% считают, что такой приговор был бы несправедливым и они воспринимают его как политическое давление.

Более половины — 53%, уверены, что если Трампа осудят за такое преступление, ему нельзя позволять снова быть президентом по сравнению с 37%, имеющими противоположную точку зрения.

Опрос выявил значительный партийный раскол среди республиканцев и сторонников республиканцев. 72% опрошенных считают, что любое осуждение будет являться «несправедливым результатом и политической расправой».

Чуть меньше – 68% – уверены, что Трампу следует позволить быть президентом, даже если его признают виновным в преступлении.

Примечательно, что значительная часть респондентов не была осведомлена о преступлениях, по которым Трампу предъявлены обвинения.

Когда их попросили указать, в каких преступлениях, по их мнению, обвиняют Трампа, 58% ответили, что обвинения касаются того, что он якобы «забрал секретные документы из Белого дома и препятствовал попыткам их вернуть».

С обвинениями Трампа в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов 2020 года знакомы лишь около половины принявших участие в опросе американцев.

Опрос YouGov проводился 25-29 января среди 1594 взрослых. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.