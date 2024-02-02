Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили два блиндажа россиян
- 2.02.2024, 5:21
Видео.
Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
«Успешный рейд в логово оккупантов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы в Харьковской области «разбили» блиндаж и внедорожник врага.
Это результаты пограничной аэроразведки бригады «Гвардии наступления».