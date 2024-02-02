Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили два блиндажа россиян 2.02.2024, 5:21

Видео.

Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили два вражеских блиндажа с помощью дронов. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Успешный рейд в логово оккупантов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы в Харьковской области «разбили» блиндаж и внедорожник врага.

Это результаты пограничной аэроразведки бригады «Гвардии наступления».