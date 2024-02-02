СМИ: Во время удара по авиабазе «Бельбек» ликвидирован российский генерал Татаренко

СМИ: Во время удара по авиабазе «Бельбек» ликвидирован российский генерал Татаренко5
- 2.02.2024, 8:08
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Две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка РФ.
В результате атаки ВСУ на позиции российских войск на аэродроме «Бельбек» в оккупированном Крыму ликвидированы 10 военных армии РФ, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на сообщения в российских пабликах.
Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.
«Вследствие удара погибло 10 военнослужащих. Среди погибших фигурирует командир авиационной эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко», - пишут российские СМИ.
Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для врага маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.
Напомним, атака Сил обороны Украины на позиции российской армии на аэродроме «Бельбек» была осуществлена в среду, 31 января.
Информацию об успешном поражении цели подтвердил командующий ВС ВСУ Украины Николай Олещук.