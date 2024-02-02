СМИ: Во время удара по авиабазе «Бельбек» ликвидирован российский генерал Татаренко 5 2.02.2024, 8:08

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Две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка РФ.

В результате атаки ВСУ на позиции российских войск на аэродроме «Бельбек» в оккупированном Крыму ликвидированы 10 военных армии РФ, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Об этом пишет dialog.ua со ссылкой на сообщения в российских пабликах.

Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

«Вследствие удара погибло 10 военнослужащих. Среди погибших фигурирует командир авиационной эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко», - пишут российские СМИ.

Также отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для врага маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Напомним, атака Сил обороны Украины на позиции российской армии на аэродроме «Бельбек» была осуществлена в среду, 31 января.

Информацию об успешном поражении цели подтвердил командующий ВС ВСУ Украины Николай Олещук.