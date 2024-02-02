Гордон рассказал о никому не известном «хобби» Путина, на которое он тратит огромные деньги 2.02.2024, 8:23

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Дмитрий Гордон

Глава РФ занимается этим много лет.

Президент РФ не только любит воевать, но и покупает агентов влияния в разных странах мира, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Кроме Орбана и Фицо, журналист перечислил еще нескольких известных личностей, которые не безвозмездно симпатизируют Путину.

Известный журналист назвал реальную причину странного поведения Орбана и Фицо в пользу РФ: «Я скажу о главном: слушать этих «говорящих макак» не имеет никакого смысла. Есть смысл понимать главное: пока у русских будут деньги от торговли с цивилизованным Западом, до тех пор, в лучших традициях советского КГБ, они будут «покупать друзей» по всему миру».

Также Дмитрий Гордон пояснил: «Чем занимается Путин много лет? Он, как и Ленин и Сталин в свое время, покупает агентов и агентов влияния (это немножко разные вещи). Он просто тратит огромные деньги на «покупку друзей» по всему миру».

Затем журналист назвал некоторые фамилии известных людей, которые являются агентами Кремля: «Что нам говорить о каком-то венгре и каком-то румыне, если среди этих агентов влияния были и есть лично бывший канцлер Германии Шредер, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсль, которая вообще поселилась в России. О чем мы вообще говорим?».