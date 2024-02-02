Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля «Ивановец» 3 2.02.2024, 8:29

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У РФ было всего три ракетных судна такого класса.

Корабль «Ивановец», который был затоплен Силами обороны Украины, был в определенном смысле гордостью для российского флота, поскольку лишь три таких корабля есть на вооружении российского военно-морского флота.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и «Группы 13», и такие операции, безусловно, будут продолжаться», - сказал представитель ГУР.

Представитель Главного управления разведки Минобороны указывает на то, что уничтожение катера является значительным достижением, поскольку таких ракетных катеров в составе Черноморского флота РФ было всего три, а теперь на один меньше.

Юсов отметил, что корабль был гордостью для флота России, но он не смог «справиться с вызовами». Катер был уничтожен во время его боевого дежурства, и его восстановление стало невозможным.

Напомним, в ночь на 1 февраля, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины во временно оккупированном Крыму был уничтожен ракетный катер Черноморского флота России. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Ведущие российские издания подтвердили потерю ракетного катера «Ивановец», о котором ранее отчитывалось ГУР. Отмечается, что судно было «поймано в ловушку» в 9 км от входа в озеро Донузлав в Черноморском районе.