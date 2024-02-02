Соловьев устроил скандал, набросившись в прямом эфире на Z-блогеров 3 2.02.2024, 8:41

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У пропагандиста сдали нервы из-за разгрома танковой колонны РФ под Новомихайловкой.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил скандал, возмутившись распространению Z-блогерами видео разгрома российской танковой колонны под Новомихайловкой, передает dialog.ua.

В прямом эфире росТВ он заявил, что всех военных пропагандистов, которые показали видео разгрома в своих аккаунтах, нужно посадить в тюрьму.

Публикация «неудобной правды» о ситуации на фронте не понравилась главному кремлевскому пропагандисту, поскольку противоречит заявлениям Кремля о победах РФ на фронтах.

Соловьев недоволен тем, что новости о разгроме российских военных портят предвыборную кампанию Путина, поскольку россиян все больше смущают военные неудачи и потери российской армии.

Один из российских военкоров Романов уже ответил Соловьеву в своем Telegram-канале, обругав некомпетентных российских командиров и в ответ обвинив пропагандиста в работе на противника.