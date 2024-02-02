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В Беларуси начинают судить «депутата» из Заславля

  • 2.02.2024, 8:48
  • 2,778
В Беларуси начинают судить «депутата» из Заславля
Андрей Бремшмит

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Заславского «депутата» начинают судить за «финансирование терроризма». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще полгода назад он ездил из Беларуси в Европу. Но вскоре после этого его задержали. Вскоре начнется суд, передает nashaniva.com.

Андрею Бремшмиту 38 лет. Он минчанин. До задержания был директором строительной компании «Альфастройснаб».

Также мужчина был местным «депутатом» в Заславле, где была зарегистрирована его фирма. И даже был в избирательной комиссии на парламентских выборах в 2019-м.

Мужчина известен в кругах так называемых алкоминималистов — это люди, которые коллекционируют мини-бутылки от алкоголя объемом до 50 миллилитров. Также он участвовал в собраниях коллекционеров в разных странах.

Последнее, что о нем известно — мужчина в конце мая 2023-го ездил в Литву. В чатах он рассказывал, за какое время прошел границу и что скоро собирается возвращаться в Беларусь.

Андрей — человек непубличный и не ведет соцсетей, по крайней мере, под своим именем. А в сети совсем немного его фото.

Вероятнее всего, вскоре его задержали. Его обвиняют в «финансировании террористической деятельности» и «финансировании деятельности экстремистского формирования». За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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