В Беларуси начинают судить «депутата» из Заславля 2.02.2024, 8:48

2,778

Андрей Бремшмит

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Заславского «депутата» начинают судить за «финансирование терроризма». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще полгода назад он ездил из Беларуси в Европу. Но вскоре после этого его задержали. Вскоре начнется суд, передает nashaniva.com.

Андрею Бремшмиту 38 лет. Он минчанин. До задержания был директором строительной компании «Альфастройснаб».

Также мужчина был местным «депутатом» в Заславле, где была зарегистрирована его фирма. И даже был в избирательной комиссии на парламентских выборах в 2019-м.

Мужчина известен в кругах так называемых алкоминималистов — это люди, которые коллекционируют мини-бутылки от алкоголя объемом до 50 миллилитров. Также он участвовал в собраниях коллекционеров в разных странах.

Последнее, что о нем известно — мужчина в конце мая 2023-го ездил в Литву. В чатах он рассказывал, за какое время прошел границу и что скоро собирается возвращаться в Беларусь.

Андрей — человек непубличный и не ведет соцсетей, по крайней мере, под своим именем. А в сети совсем немного его фото.

Вероятнее всего, вскоре его задержали. Его обвиняют в «финансировании террористической деятельности» и «финансировании деятельности экстремистского формирования». За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.