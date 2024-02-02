В Госдуме решили отправить детей в военные отряды Кадырова 2.02.2024, 8:59

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Детская версия чеченского батальона «Ахмат» заработает с лета.

В России нужно создать детскую версию чеченского батальона «Ахмат», чтобы воспитывать у молодого поколения патриотизм и пропагандировать дружбу народов, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.

Он назвал «Ахмат» образцом для подражания, поскольку там царит «братство», а не «показуха». По мнению Кузнецова, «русским отцам в некоторых моментах можно брать пример с воспитания юношей на Кавказе».

По задумке депутата в структуру под названием «Академия дружбы народов «Ахмат» будут принимать мальчиков и девочек со всей страны. К воспитанию молодого поколения привлекут представителей разных коренных народов России, в том числе «достойных чеченских и других северокавказских мужчин». Кузнецов уверяет, что на выходе школьники станут «настоящими государственниками».

Первые 100 подростков пройдут подготовку в детском «Ахмате» уже в конце лета. «Мы хотим, чтобы значительную часть там представляли дети служащих «Ахмата». Планируем, что уже в августе мы такую смену дней на 20 сделаем», — уточнил депутат.

По словам Кузнецова, инициативу уже одобрил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, который предложил собрать будущих вожатых в майские праздники, чтобы они могли пройти необходимую подготовку. Также авторы идеи хотят поучаствовать в конкурсе на получение государственных грантов.

В программу смены детского «Ахмата» предполагается включить военно-патриотическую игру «Зарница», встречи с ветеранами войны с Украиной, учеными, историками, а также походы и посещение культурных мест.

«В центре будет военно-патриотическое воспитание. <...> При этом мы хотели добавить культурно-медийный контент, потому что сейчас молодежи важны все эти блогеры, военкоры, мемасики, видосики. Поэтому мы хотели бы, чтобы дети смогли попробовать себя в роли военкоров, блогеров, научиться обращаться с техникой», — рассказал Кузнецов.

Депутат также выразил надежду, что летняя смена «эволюционирует» в образовательное учреждение, например, в военно-патриотический корпус, куда дети смогут приезжать учиться.