В Беларуси просели добыча и экспорт калия 2.02.2024, 9:02

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Американские эксперты назвали причину.

Национальный информационный центр полезных ископаемых США оценил добычу калия в Беларуси. По его данным, в 2023 году она составило 3,8 млн т, сократившись на 0,2 млн т в сравнении с 2022 годом.

«Производство и экспорт из Беларуси был ниже, чем в 2022 году. Беларусь перенаправила экспорт калия по железной дороге в Китая и из портов России, но объем ее экспорта остались заметно ниже уровней до 2022 года, когда она была одним из лидирующих экспортеров», – говорится в отчете.

Надо отметить, что в отчете, выпущенном год назад, центр оценивал добычу белорусского калия в 2022 году в 3 млн т, но теперь оценка объема добычи для 2022 года повышена до 4 млн т. Белорусская статистика последние годы не раскрывает объемы добычи калия и производства калийных удобрений, а также данные об их экспорте.

В целом в мире добыча калия в 2023 году составила 39 млн т, сократившись в сравнении с 2022 годом на 1,9 млн т. В России она уменьшилась с 6,8 до 6,5 млн т.

Снижение добычи в прошлом году авторы отчета связывают с тем, что производители разгружали склады, которые были загружены в 2022 году из-за роста цен на фоне неопределенности с поставками из Беларуси и России. В конце 2022 года цены начали снижаться. Этот тренд продолжился и в 2023 году.

Мировое потребление калия в качестве удобрения в 2023 году оценивается в 37,1 млн т, что на 1,4 млн т больше, чем в 2022 году.