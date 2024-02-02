Путин намекнул Лукашенко на гонку на лафетах 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

2.02.2024, 9:10

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«Синепалый» имеет больше шансов финишировать первым.

Лукашенко отдохнул несколько дней после утомительной поездки в Питер. Всюду неотрывно следовать за своим старшим братом было все же тяжеловато. Можно даже подумать, что Путин специально ему таким образом намекал, что в гонке на лафетах именно «синепалый» имеет больше шансов финишировать первым.

Впереди три сложных месяца. И дело не в каких-то внутренних угрозах, а в соблюдении договоренностей в формате: «деньги в обмен на движение по транзитному треку». Точнее в том, как Кремль будут реагировать на неизбежные попытки своего вассала затянуть время, соскочить или просто кинуть. Закроет глаза и продолжит финансовую поддержку по устно согласованному графику или будет закручивать финансовый вентиль при малейшем намеке на попытку сделать шаг в сторону?

Если и есть желание у Запада включиться в игру за Беларусь и в этом контексте за безопасность для региона, то самое время.

Некоторая турбулетность в России, повышенная тревожность и подозрительность на линии «синепалый-окурок». Альтернатива – строить бункеры на внешней границе Европейского союза и готовиться к неизбежному прямому столкновению.

Телеграм-канал «Ник и Майк»