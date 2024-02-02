Вестник Лаврова с нескрепным именем 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

2.02.2024, 9:15

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Сергей Лавров и Сергей Рябков

фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Запустили процесс – получили ответ.

«Дипломат» Рябков, заместитель Лаврова по МИДу РФ назван был рептильной прессой нескрепным именем «шерпа» - «Сергей Рябков, шерпа России в БРИКС».

Это слово откуда-то из начала 90-х, когда российский политический класс любил щегольнуть диковинным английским выражением. Во времена путинских закатных двадцатых дико звучит лохматый «шерпа». Надо бы как-то сувереннее. «Посланник», что ли. Или, скажем, «вестник».

Так вот, шерпа Рябков сообщил, что его самое большое руководство не собирается размещать ядерное оружие нигде, кроме Беларуси, добавив: «Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная, мы проявляем максимальную ответственность».

24 февраля – это, разумеется, было весьма ответственно. Как и само заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси. На днях пришло сообщение о размещении американских ядерных бомб в Британии.

Запустили процесс – получили ответ.

Рябкова, кстати, стоило бы уволить с дипломатической службы за одно лишь выражение его лица. На нем всегда нарисовано презрение к человечеству. Это профнепригодность.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»