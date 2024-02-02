Белоруска отравилась средством против колорадских жуков 2.02.2024, 9:32

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Инцидент произошел в Глусском районе.

Эксперты установили причину смерти 47-летней жительницы Глусского района, чье тело обнаружили в доме по месту жительства в конце декабря прошлого года.

Женщина жила в доме с мужем. Накануне инцидента мужчина уехал, а когда вернулся, нашел тело супруги. Эксперты выяснили, что женщина погибла, выпив 100 граммов инсектицида, который используется для борьбы с колорадским жуком. Кроме того, выяснилось, что на момент гибели сельчанка была в состоянии опьянения.

Специалисты напоминают: инсектициды очень токсичны. Использовать их можно только в маске и резиновых перчатках. А если переливаете жидкость в другую емкость, важно наклеивать пояснение — «Ядохимикаты!».

«Отравление инсектицидами развивается стремительно. Ядохимикаты угнетают деятельность фермента холинэстеразы, который участвует в проведении нервных импульсов, что приводит к нарушению функционирования всех органов и систем организма в течение нескольких часов. Поэтому при обнаружении первых признаков отравления (усиленное слюнотечение, расширение зрачков, угнетение сердечной деятельности) необходимо незамедлительное обращение за медицинской помощью», — сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.