Украина решила потребовать от России $1 триллион 3 2.02.2024, 9:36

2,236

За ущерб от войны.

Власти Украины резко повысили оценку ущерба от войны с Россией. Теперь Киев намерен получить от Москвы $1 трлн в качестве компенсации убытков, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Мы говорим не о цифре $300-350 млрд их золотовалютных резервов. По оценкам Киева, речь идет о $750 млрд прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять эту цифру до $1 трлн», — сказал Устенко в эфире телемарафона.

Еще в июле 2022 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины потребуется почти вдвое больше замороженных на Западе резервов России — $750 млрд. Он обещал, что украинское правительство подготовит электронную карту, на которой будет отмечен весь ущерб, нанесенный российской армией. При этом, по мнению Шмыгаля, ключевым источников восстановления страны «должны быть конфискованные счета России и российских олигархов».

Накануне, 1 февраля, Европейский совет утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Предполагается, что полученные от российских активов доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов деньги поступят в бюджет и направятся на помощь Киеву. Согласно подсчетам Еврокомиссии, доходы от российских активов в ЕС могут составить 15–17 млрд евро в год.

После начала войны в Украине страны G7, ЕС и Австралия заморозили почти $300 млрд российских госактивов. Из них в ЕС, по данным Financial Times, заблокировано чуть более 200 млрд евро ($214 млрд).