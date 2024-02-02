В Беларуси запретили продавать популярный индийский чай 2.02.2024, 9:48

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Его можно было найти на прилавках едва ли не каждого магазина.

В Беларуси запретили продавать индийский чай «Принцесса Гита» — санстанция утверждает, что продукт не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности и гигиеническим нормативам, пишет санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области.

Внимание санстанции товар обратил на себя в январе текущего года. По заключению специалистов, чай «Принцесса Гита» не соответствует регламенту по безопасности, а также гигиеническим нормативам по микробиологическому показателю «плесень».

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пообещали принять меры «по недопущению обращения» в белорусских магазинах некачественной продукции.