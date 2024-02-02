Оружие тотальной войны: что известно о «Москитах», которые добили российский корабль «Ивановец» 1 2.02.2024, 9:59

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По иронии судьбы, катер затонул именно после взрыва своих ракет.

После выхода России из зерновой сделки летом 2023 года оккупанты грозились уничтожать буквально все корабли в Черном море и планировали использовать для этого свою новую-старую разработку - ракеты «Москит». Украина в ответ начала уничтожать носителей «Москитов» и использовать для этого их же взрывную силу, передает «24 Канал».

Носителям «Москитов» стали ракетные катера Черноморского флота России, до этого находившиеся фактически «в тени». Однако охотники сами стали жертвами. Один из носителей «Москитов» – ракетный катер «Ивановец» в ночь на 1 февраля 2024 года пошел ко дну в результате атаки украинского москитного флота, управляемого дистанционно специалистами ГУР МО.

По иронии судьбы, добил катер именно взрыв «москитов» на борту. Видео операции стало хитом, а сам взрыв подтвердил, что российские ракеты все-таки обладают большой мощностью и в умелых руках могут нести значительную опасность.

«Ивановец» на учениях и в бою

Летом 2023 гола россияне провели учения в Черном море, целью которых была отработка изоляции «временно закрытого для судоходства района и провели комплекс мер по задержанию судна-нарушителя».

В ходе учений были применены сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-270 «Москит». Журналисты Bloomberg не уточняют названия – за них это сделали в Минобороны России, результаты работы они выложили в пропагандистском видео.

Этот тип вооружения использовал, в частности, участвовавший в учениях ракетный катер ЧФ РФ «Ивановец» (проект 12411, по международной классификации это вообще «корвет» с экипажем в 40 человек).

Вот только учения – это одно, а реальная боевая ситуация – совершенно другое.

Это доказала операция ГУР МОУ в ночь на 1 февраля 2024 года, когда в результате атаки надводных дронов (профинансированных благодаря донатам на платформе United24) рактенный катер «Ивановец» был атакован на рейде озера Донузлав. Сначала дрон разрушил обшивку корабля, а далее дрон уже посетил сам катер – от детонации его боевого заряда, а именно – ракет «Москит», произошел мощный взрыв, который и пустил посудину на дно.

Таким образом, у россиян в Черном море остались 2 катера проекта 12411, на вооружении которых стоят именно ракеты «Москит» (или П-15 «Термит»). Все они должны стать важными целями для ВСУ, ведь месть за «Тернополь» еще не завершилась.

Москва применяла «Москиты» в районе Черного моря и раньше, правда, не по назначению. В мае 2022 года россияне обстреливали побережье Николаевской области с помощью комбинированного удара с РСЗО «Смерч» (с кассетными боеприпасами, теми же, которые Россия, по словам Путина, не применяла), а также ракет «Москит».

Сейчас у оккупантов такой трюк не пройдет – попытка обстрела «москитами» побережья станет последней для носителей этих ракет, ведь катера попадут в поле зрения сил береговой обороны и систем «Нептун» и «Гарпун».

Что это за насекомое?

П-270 «Москит» – это разработка еще советских времен, производство продолжалось полноценные три десятилетия и завершилось уже во времена Путина.

В 2015-м «Москит» уже активно отстреливали в Японском море, чем очень раздражали соседнюю Японию, которая, напомним, до сих пор, де-факто, находится в состоянии войны с Россией (наследницей СССР).

В акватории Японского моря во время тактического обучения группировок сил Тихоокеанского флота корабли Приморской флотилии разнородных сил атаковали крылатыми ракетами «Москит» надводную цель, имитирующую корабль условного противника. «Пуск двух крылатых ракет с интервалом в несколько секунд совершили эскадренный миноносец «Быстрый» и ракетный катер «Р-24». Обе ракеты в расчетное время поразили мишень – большой корабельный щит, на дистанции более 60 километров», – отчет российского МО об учениях с участием «Москитов» летом 2019 года.

Российские военные в ходе учений расстреляли и затопили украинский корвет «Тернополь». Его оккупанты похитили в 2014 году во время аннексии Крыма. Ракета попала в среднюю часть корабля выше ватерлинии и сдетонировала.

Оккупанты не показали окончательных результатов от прямого попадания ракеты, однако корабль, вероятно, затонул.

Что известно о корвете «Тернополь»

Это корвет проекта 1124М, многоцелевой корабль прибрежного действия ВМС Украины. Это новейший корвет Украины, спущенный на воду еще в 2002 году.

Отметим, что во время аннексии на сторону россиян перешел только командир корвета Максим Емельяненко, часть – написала рапорт на увольнение и осталась в Крыму, все остальные члены экипажа вышли в Одессу.

В 2023 году россияне даже отчитались, что могут сбивать эти ракеты сами.

Роль вражеского корабля выполнял ракетный катер «Р-20», с дистанции более 90 километров выполнивший пуск противокорабельной крылатой ракеты «Москит» в район нахождения корвета «Резкий». Военнослужащие радиотехнической боевой части «Резкого» своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, а расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» уничтожил сверхзвуковую цель на безопасном для корабля расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вела 100-мм артиллерийская установка «А-190»,

– МО РФ описывает фабулу учений в Японском море, июнь 2023 года.

Таким образом, «Москит» – никакой не вундерваффе, если их научились сбивать сами россияне, пусть и в тепличных условиях. Впрочем, для украинских ПВО/ПРО это будет означать дополнительную нагрузку и, соответственно, новые проблемы.

Конечно, на коммерческое судно не поставишь ЗРК, а потому Украине следует поднимать вопросы на международной арене и говорить о создании коалиции по защите судоходства в Черном море.

Теперь «Москиты» по первоначальному назначению протестовали на европейском театре военных действий, в Черном море. Эксперты по изданию Defence Express считают, что эти ракеты Россия применит для реализации сценария «тотальной войны» на море против судоходства в порты Украины с целью заблокировать вывоз продовольствия из нашей страны морем.

П-270 «Москит» – основные характеристики

тип – сверхзвуковая крылатая ракета

назначение – противокорабельная ракета

код НАТО: SS-N-22 Sunburn

разработка – 1984

стартовый двигатель – твердотопливный

длина корпуса – 9,3 метра

размах крыльев в полете – 2,1 метра

стартовая масса – примерно 3,9 тонны

вес боевой части – 300 килограммов (на взрывчатое вещество приходится 150 килограммов)

максимальная скорость полета – до 2800 километров в час

заявленная дальность стрельбы – от 10 до 90 км (при условии полета на малой высоте), до 250 км – при условии нацеливания ракеты для полета на большой высоте.