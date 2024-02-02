Народный сбор для народного сайта 3 2.02.2024, 10:02

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Нам важен каждый патрон.

Дорогие друзья! Пришло время, когда мы просим вас о помощи.

В условиях свободного медиарынка сайт «Хартия’97» мог бы обеспечивать себя, зарабатывая на рекламе. Но сегодня мы вынуждены работать из эмиграции и бороться с блокировкой, чтобы доносить до вас правду.

Более 25 лет наш сайт работает 16 часов в сутки (а во время важных событий — круглосуточно), 7 дней в неделю, противостоя пропаганде Лукашенко и Путина. Однако средств, которые выделяют на поддержку белорусских независимых СМИ европейские доноры, критически не хватает. Сокращается и количество фондов, работающих с Беларусью.

Поэтому мы вынуждены просить помощи у вас, наших читателей.

Недавно мы запустили возможность поддержать работу «Хартии’97» через Patreon. Спасибо нашим патронам, которые уже помогают через эту площадку.

Почему мы предлагаем вам именно этот способ партнерства? В нашей работе важна регулярная и цикличная поддержка. Сложно развиваться, нанимать новых людей на работу, когда твой горизонт планирования — один-два месяца.

Поддержка через Patreon могла бы решить эту проблему, сделав работу сайта стабильной, а мы бы могли сконцентрироваться на главной цели — приближении перемен в нашей стране.

Как работает Patreon?

Это современная площадка, через которую авторы и СМИ могут собирать пожертвования.

На сервисе Patreon вы можете оформить подписку на «Хартию’97», выбрав сумму, которой вы хотите нас поддержать.

Cистема предложит вам или создать аккаунт, придумав пароль, или авторизоваться через почту либо социальные сети. Затем вы делаете перевод.

Первый раз платеж списывается в день, когда вы оформляете подписку. Затем сумма, которую вы выбрали, будет списываться ежемесячно.

Важный момент: платеж идет напрямую платформе, а в платежных сервисах не отображается, кого вы решили поддержать, что делает поддержку через Patreon самым безопасным способом помочь нам.

В своем кабинете на Patreon вы сможете в любой момент изменить сумму поддержки или отписаться от нас.

Напомним, что у вас есть возможность поддержать нас через PayPal и пожертвованиями на счет фонда «Хартия’97».

Нам очень нужна ваша помощь. Нам важен каждый патрон!

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