Банковские карты белорусов массово отключают от обслуживания 1 2.02.2024, 10:12

5,260

Насколько и когда?

Банковские карты в Беларуси не будут работать некоторое время в ночь на понедельник. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр.

Отмечается, что в период с трех ночи до шести утра 5 февраля в Беларуси могут возникнуть перебои в работе «пластика». В это время нельзя будет снять деньги в банкоматах, провести операции через устройства самообслуживания и оплатить покупки картой через терминалы.

Это может затронуть клиентов, банки которых пользуются услугами БПЦ. К ним относятся Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

Обусловлено это тем, что ночью 5 февраля в Беларуси Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании. Организация приносит извинения за неудобства.