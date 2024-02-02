Кремль расстроился из-за неудачи с «Би-2»: у Лаврова издевательски «пошутили» над Израилем 2.02.2024, 10:13

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МИД РФ пробил очередное дно.

МИД России в официальном телеграм-канале опубликовало комментарий об освобождении и отъезде группы «Би-2» из Таиланда в Израиль. Вся публикация касается того, что музыканты отказались вообще взаимодействовать с сотрудниками посольства и консульства России, пишет The Insider.

Заканчивается сообщение издевательством, что Израиль не может вернуть домой заложников, находящихся в секторе Газа: «С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению, если не заложников, то музыкантов».

Сейчас на территории эксклава находятся более 100 заложников, захваченных боевиками в начале октября прошлого года. После возобновления боевых действий ХАМАС в Израиле погибло 20 россиян, семь числятся пропавшими без вести (данные на конец октября 2023 года).

Тогда российский посол в Тель-Авиве заявил, что на самом деле погибших россиян может быть больше. Также нескольких заложников, которых увезли на территорию сектора Газа, России удалось освободить — их выдал ХАМАС в качестве благодарности за поддержку террористов российскими властями и лично Владимиром Путиным.

«Би-2» были арестованы в Таиланде 26 января, и благодаря вмешательству нескольких дипмиссий, в частности Израиля, счастливо улетели из страны в Тель-Авив. По словам музыкантов и источников Bloomberg, преследование было «заказано» властями России.

Ранее ситуацию прокомментировал и израильский МИД. Министерство назвало это дипломатической победой и процитировало изречение, с которым награждают неевреев, спасавших евреев от нацистов в Холокост.