Япония разрабатывает план эвакуации населения с островов вблизи Тайваня 1 2.02.2024, 10:17

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Стали известны подробности.

Правительство Японии создало департамент, который будет помогать местным властям разрабатывать планы эвакуации жителей с островов вблизи Тайваня в Восточно-Китайском море во время любой возможной чрезвычайной ситуации в регионе.

Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что отдел был сформирован Управлением по реагированию на чрезвычайные ситуации при правительстве.

Такие меры вводятся из-за того, что в последние годы Китай усилил военное давление на Тайвань, а в стратегии национальной безопасности Японии, опубликованной в конце 2022 года, говорится о разработке планов экстренной эвакуации, охватывающих близлежащие японские острова в Восточно-Китайском море.

Согласно плану, правительство будет призывать Окинаву и другие префектуры региона Кюсю, а также префектуру Ямагути на главном острове Хонсю разработать планы эвакуации в течение следующего года.

В случае любой эскалации на Тайване или в прилегающих регионах Япония ожидает, что ей придется эвакуировать до 110 тысяч жителей и 10 тысяч туристов с архипелага Сакисима, самых южных островов, находящихся под управлением префектуры Окинава.

Основу планов эвакуации будут составлять транспортные средства гражданского сектора и органов местного самоуправления. В зависимости от ситуации, Япония может привлечь суда и самолеты береговой охраны и Сил самообороны.

Отмечается, что центральное правительство страны проведет переговоры с муниципалитетами Кюсю и других населенных пунктов, которые могут принять эвакуированных.

Новое подразделение возглавил представитель Агентства по вопросам пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Другие члены группы будут представлять министерства транспорта, здравоохранения и образования, а также другие ведомства, которые будут заниматься вопросами качества жизни эвакуированных.

Издание сообщает, что до конца марта правительство должно завершить разработку плана переселения людей из села Тарама в Сакисиме в город Яцусиро в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Город уже имеет план размещения эвакуированных из островного города Якусима. Новое подразделение будет использовать планы Яцусиро как модель для планов эвакуации, разработанных другими местными органами власти.

Угроза эскалации на Тайване — что известно

27 декабря китайский лидер Си Цзиньпин говорил, что «воссоединение» Китая с Тайванем «неизбежно». Он заявил, что «в этом заключается главный национальный интерес, и этого желает народ», а в новогоднем обращении к народу отметил, что Китай «несомненно воссоединится».

Напряженность вокруг Тайваня стала одной из тем разговора на встрече лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября.

Тогда, по данным CNN, Си Цзиньпин сказал Байдену, что США должны «предпринять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Он также призвал США прекратить вооружать Тайвань и поддержать «мирное воссоединение» Китая.

6 января Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против населения острова из-за запуска воздушных шаров за несколько дней до выборов.

13 января в выборах президента Тайваня победил прозападный кандидат Лай Цинде, который поддерживает независимость острова.

Как отмечает The Wall Street Journal, такой результат, вероятно, разозлит Китай и усилит напряженность в Тайваньском проливе.