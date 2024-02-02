Белорусские яйца не попали в торговые сети РФ 1 2.02.2024, 10:19

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Что с ними произошло?

Яйца из Беларуси, Турции и Азербайджана не попали на полки магазинов российских торговых сетей, в основном их направили на переработку. Об этом со ссылкой на «Руспродсоюз» сообщает газета «Известия».

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — рассказал зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, обеспечить стабильность цен на рынке скорее помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. Представители бизнеса считают, что это помогло фиксировать цену. Условия договоров устроили и магазины, и производителей, что позволило сохранить доход и сдержать стоимость продукции.

В «Руспродсоюзе» отметили, что на данный момент фиксируют снижение розничных цен — это признак того, что найдено равновесие спроса и предложения и ситуация стабилизируется. При этом к прошлогодним показателям с учетом возросших затрат на производство цены вряд ли вернутся.

Напомним, в России в конце прошлого года резко и довольно ощутимо подорожали куриные яйца — за два месяца рост составил 30%. Проблемы с этим товаром, а также с мясом курицы признал 14 декабря Владимир Путин.

По его словам, дефицит возник из-за отсутствия импорта в должном объеме. Эту проблему он собирался решить при помощи поставок из-за границы, в том числе из Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош позже заявил, что Беларусь готова поставить в Россию излишки яйца и куриного мяса.

По его словам, в Беларуси производство курицы на 20−25% больше, чем население может потребить, а по яйцу — на 50%. «Порядка 140 млн штук мы потребляем на внутреннем рынке и 70 млн поставляем на российский рынок», — сказал он в конце 2023 года.

В начале 2024 года стало известно, что поставки куриных яиц из Беларуси в Россию с 1 по 9 января выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 11,7 млн штук.