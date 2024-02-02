Удар по «Бельбеку»: стало известно, какими ракетами атаковали ВСУ 1 2.02.2024, 10:21

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И куда целились.

Украинские защитники атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму, вероятно, дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP, отмечает издание Defense Express.

Аналитики подчеркивают, что Бельбеком пользуется 38 истребительный авиаполк РФ, на базе которого есть Су-30СМ2 и Су-27. А осенью 2023 года аэродром готовили под истребители МиГ-31.

В то же время западные ракеты ВСУ применили не просто так. По словам экспертов, целями на аэродромах для них являются в первую очередь заглубленные командные пункты.

В СМИ считают, что, похоже, был атакован радиоцентр штаба всей авиации ЧФ РФ.

«Учитывая то, что обычно никогда не запускается одна ракета, то скорее всего и целей ударов было значительно больше, поэтому уничтожение еще и этого заглубленного объекта вполне вероятно. Также есть неофициальная информация и о поражении радиолокационных станций. На аэродроме Бельбек РФ держала ценные РЛС типа «Небо», - указывают аналитики.

В конце концов есть информация, что после удара по аэродрому Бельбек, который стоит на берегу моря, произошел сдвиг почвы на береговой линии. А это уже прямо указывает на то, что как минимум часть взрывов была подземной, говорится в материале.

Напомним, 31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.

Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены. Кроме того, во время удара был ликвидирован командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант РФ Александр Татаренко.