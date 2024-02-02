«В формате 24/7»: с 1 марта начнут блокировать банковские операции белорусов 2 2.02.2024, 10:28

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Как это будет происходить?

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси Андрей Ковалев 1 февраля объяснил, как милиция в содействии с Нацбанком смогут «в формате 24/7» блокировать банковские операции белорусов, которые предположительно стали жертвами мошенников. По данным МВД, этот механизм заработает уже через месяц, 1 марта.

По словам Ковалева, новый механизм разрабатывался Министерством внутренних дел совместно со Следственным комитетом на протяжении последних пяти лет. В результате была выработана система взаимодействия правоохранительных органов с Национальным банком и всеми банковскими организациями страны, которая позволяет оперативно реагировать на «мошеннические инциденты».

«Если гражданин станет жертвой мошенников и как можно скорее обратится в милицию, Следственный комитет или банковские органы, то максимально быстро будут учтены все цифровые следы. Во все банки буден направлен определенный запрос. Иными словами, если жертва максимально быстро сообщит о преступлении, то у нас появляется возможность блокировки денежных средств на территории Республики Беларусь», — процитировал представителя МВД портал 1prof.by.

Ковалев также заверил, что после того, как заработает новая система, у жертв мошенников появиться больше шансов вернуть утерянные деньги. В МВД также выразили надежду на то, что новая практика позволит сделать Беларусь «неинтересной для мошенников», поскольку они потеряют возможность свободно выводить деньги, которые они выманили у белорусов.

«На техническом уровне мы создаем определенный барьер, чтобы преступникам было некомфортно здесь «работать», – пояснил Ковалев.

Напомним, Нацбанк Беларуси позволил организациям, осуществляющим денежные переводы белорусов, блокировать их в отдельных случаях своим постановлением №453 от 15 декабря 2023 года. Среди причин такой блокировки перевода в Нацбанке назвали признаки, что те производятся без согласия пользователя платежной услуги, что в главном банке Беларуси назвали «несанкционированным переводом».