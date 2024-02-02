Ученые нашли источник загадочного грохота под водой, который удивил жителей Флориды 1 2.02.2024, 10:39

3,582

Все оказалось еще удивительнее, чем версии об инопланетянах.

Необычный шум, который слышали местные на протяжении нескольких лет, вероятно, издавали спаривающиеся рыбы вида бородатый темный горбыль.

Все это время обыватели придумывали разные объяснения непонятным звукам. Одни считали, что их издают подводные лодки в ходе неких тайных экспериментов, другие считали, что это шум вечеринок на яхтах, третьи, конечно, обвинили инопланетян.

Но все оказалось еще удивительнее.

В 2022 году доктор Джеймс Локасио предложил возможное объяснение, утверждая, что источником может быть звук спаривающихся бородатых темных горбылей.

Известно, что эти рыбы способны издавать странные звуки. Правда, ученые до сих пор не знают, как и в каких случаях это происходит.

Локасио утверждает, что горбыли особенно шумны во время брачного сезона. Он пока не доказал свое предположение на флоридских рыбах, но ученый уже слышал эти звуки у побережья Мексиканского залива в 2006 году. Тогда он сумел собрать необходимое оборудование, отследить группу горбылей и записать их вопли.

Сейчас ученый планирует повторить свой эксперимент, для чего открыл сбор на необходимую аппаратуру. Как сообщает Washington Post, местные жители охотно жертвуют деньги.

Если ученому удастся подтвердить свою гипотезу, тайна странных звуков у побережья Флориды будет раскрытой.