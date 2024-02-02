ВСУ пошли вперед и продвинулись к юго-западу от Старомайорского 2.02.2024, 10:42

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Новую ситуацию на линии фронта показали на картах.

Российские войска продвинулись к участку автомагистрали Р07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки. Также зафиксировано продвижение на северной окраине Авдеевки. На левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок, продолжались позиционные бои.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска подтвердили продвижение под Купянском на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 февраля, показывает, что российские войска продвинулись к участку автомагистрали Р07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки (юго-восток от Синьковки).

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман

к юго-востоку от Купянска в районе Ивановки, Берестового, Крахмального и Табаевки.

Позиционные бои продолжались близ Кременной 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского, Ямполевки и Диброво;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются:

к западу от Бахмута в районе Богдановки и Ивановского

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Снимки геолокации, опубликованные 1 февраля, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в районе дач на северной окраине Авдеевки.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового;

возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки;

возле ресторана «Царская охота» на юго-восточной окраине Авдеевки;

к западу от Авдеевки в районе Северного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Опытного, Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска не меняют свою тактику на Авдеевском направлении и продолжают постоянные атаки пехоты в этом районе.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 1 февраля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 1 февраля, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Георгиевки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжаются:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Южная ось

Украинские войска недавно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 1 февраля, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к юго-западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили:

к юго-востоку от Великой Новоселки близ Золотой Нивы;

к югу от Великой Новоселки близ Старомайорского и Урожайного;

к юго-западу от Великой Новоселки близ Приютного.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 1 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили вблизи Вербового, Работино и Новопрокоповки (к югу от Работино).

Также позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Российский блогер продолжал подчеркивать, что операции украинских беспилотников представляют значительную угрозу для российских войск на восточном берегу реки Днепр.