Бунты пустых бензоколонок 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

2.02.2024, 10:46

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Произошел энергетический подрыв России.

Страна бензоколонка – довольно неприятное, но во многом точное определение экономической модели путинской России. Ведь ее правящий класс черпает свои богатства не путем масштабных инвестиций в R&D-проекты, сложные наукоемкие производства, а банально грабит исчерпываемые недра.

К примеру, даже в период действия международных санкций, российский бюджет на 28,3% состоит из поступлений от реализации нефти и газа. Сумма довольно солидная, хотя и самая малая за весь период развитого путинизма.

Все дело в том, что огромные объемы энергоносителей загоняются азиатским потребителем с огромными дисконтами. В итоге, на фоне исчерпания многих месторождений, дефицита новейшего оборудования для бурения, износа основных фондов, большого плеча доставки происходит ослабление энергетического потенциала РФ без появления каких-либо компенсаторных механизмов.

Следует отметить одновременное ряда негативных факторов. Если взять фактор санкций, то их часто и справедливо ругают за недостаточную эффективность. Но кажется наступает некий переломный момент: Индия – второй по значимости азиатский импортер российской нефти сокращает закупку российского сырья, ссылаясь на действие международных санкций.

Индийские НПЗ приостановили закупки добываемой на Сахалине нефти сорта Sokol. Это случилось после введения американцами санкции против владельцев танкеров, транспортирующих российскую нефть вопреки санкциям. В итоге подле побережья Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей сахалинской нефти, которые они должны были доставить в Индию.

Но ситуация осложняется не только западным давлением, но и хитрой политикой индусов. Правительство Моди не желает тратить дефицитные доллары в качестве платы за российскую нефть. Введены ограничения на конвертацию рупии в доллары, соответсвенно Москве в качестве платы за ее ресурсы предлагается принять индийские рупии. Однако, в российском правительстве не воодушевлены данным предложением, и не хотят набивать карманы пустой бумагой. Здесь просто какой-то обвал концепции нового мирового порядка без доллара, а ведь весь 2022 год российская пропаганда трезвонила о никчемности американской зеленой бумажки. Что-то пошло совсем не так.

Еще один важный момент связан с неприятием азиатами российской подрывной политике на Ближнем Востоке. Москва ситуативно поддерживает Тегеран в его опосредованной войне против Израиля, надеясь усложнить поставки энергоносителей из региона в разных направлениях. Если сейчас от проблем с поставками страдает Европа, т.к. хуситы атакуют танкеры в Красном море, то в случае эскалации ситуации вокруг Ирана под удар могут попасть поставки и в страны Азии. Российская политика экспорта нестабильности и террора возмущает весь мир.

Наконец, если говорить о военной составляющей, наносящей удар по российскому энергетическому сектору, то здесь наблюдается очень много растущих вызовов. Оказывается не только российские спецслужбы через своих подопечных способны влиять на экспортные поставки энергоносителей. Под закономерным ударом оказалась российская энергетическая инфраструктура. В этом полностью виновата исключительно агрессивная политика путинщины.

Во-первых, если посмотреть на эпизоды поражения БПЛА таких объектов, как российские НПЗ или нефтехранилища, то здесь не более, чем ответка за аналогичные действия российских оккупантов в Украине и ее попытки разрушить соответствующую энергетическую инфраструктуру соседней страны. Во-вторых, нет четкого понимания, что наносит больше вреда российским нефтяным объектам в Усть-Луге или Туапсе: непосредственные атаки дронов или неумелая работа средств ПВО? Тем более значительный объем сведений об инцидентах засекречен.

В итоге результатом нарушения работы нефтяной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ станет энергетический кризис. С одной стороны из-за отсутствия отгрузки могут прийти в упадок добывающие мощности, кроме того, Россия стоит на пороге дефицита бензина и дизтоплива. Соответсвенно ее милитаристская машина может забуксовать, а народ пойдет бунтовать из-за пустых бензоколонок.

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